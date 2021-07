Doar 33 de noi îmbolnăviri Covid – 19. Două treimi dintre județe raportează zero cazuri Doar 33 de noi cazuri de imbolnavire cu Covid – 19 au fost raportate in ultimele 24 de ore, pe teritoriul Romaniei. 27 din cele 42 de județe (și municipiul București) au raportat zero noi situații. Pana pe 4 iulie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.080.951 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați. La nivel național, coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 0,04%. Pana astazi, 33.928 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 03.07.2021… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

