- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in judetul Suceava s-au inregistrat doar 47 de cazuri noi de Covid. Numarul acestora este in scadere fata de cel raportat sambata, de 61 de noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. Pana astazi, 14 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost…

- In județul Suceava s-a inregistrat un singur caz nou de coronavirus, fața de 53 la raportarea precedenta. Au fost facute numai 151 de teste. Numarul persoanelor infectate a ajuns la 21.449, iar al celor declarate vindecate la 19.494. In județul Suceava sunt 864 de cazuri active de infecție cu virusul…

- In județul Suceava au fost inregistrate 60 de cazuri noi de coronavirus, cu 18 in minus comparativ cu raportarea precedenta. S-au efectuat 855 de teste. Numarul persoanelor infectate a ajuns la 21.261, iar al celor declarate vindecate la 19.269. In județul Suceava sunt 869 de cazuri active de infecție…

- In județul Suceava s-au confirmat 107 cazuri noi de coronavirus, cu 40 in plus comparativ cu raportarea precedenta. Au fost efectuate 1.205 teste. Numarul persoanelor infectate a ajuns la 20.250, iar 18.143 de pacienți au fost declarați vindecați. In județul Suceava sunt 1.036 de cazuri active de infecție…

- In județul Suceava s-au inregistrat 113 cazuri noi de coronavirus, cu 15 in plus fața de statistica precedenta. Au fost facute 1.390 de teste. Numarul persoanelor infectate a ajuns la 19.768, iar 17.499 de pacienți au fost declarați vindecați. In județul Suceava sunt 1.198 de cazuri active de infecție…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat inca 113 de cazuri noi de coronavirus. Numarul acestora este in creștere comparativ cu cel de marți, cand in județ au fost raportate 98 de imbolnaviri noi cu Sars-Cov-2. Pana astazi, 10 februarie,…

- In județul Suceava au fost depistate 105 cazuri noi de coronavirus, cu unul in plus fața de statistica precedenta. S-au efectuat 837 de teste. Numarul persoanelor infectate a ajuns la 19.452, iar 17.186 de pacienți au fost declarați vindecați. In județul Suceava sint 1.239 de cazuri active de infecție…

- In județul Suceava s-au confirmat 140 de cazuri noi de coronavirus, cu 9 mai puține fața de statistica precedenta. Au fost prelucrate 1.178 de teste. Numarul persoanelor infectate a ajuns la 18.732, iar conform Instituției Prefectului 16.304 pacienți au fost declarați vindecați. In județul Suceava sint…