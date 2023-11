Stiri pe aceeasi tema

- Costul poliței de asigurare medicala obligatorie nu se va schimba anul viitor. La fel, vor ramine in vigoare și facilitațile care permit achiziționarea acesteia la preț redus pina la sfirșitul lunii martie, anunța reprezentanții Companiei Naționale de Asigurari in Medicina. Oamenii susțin ca dispun…

- Prețul asigurarii obligatorii a locuinței va fi exprimat in lei, iar polițele vor fi mai scumpe cu circa 30 de lei odata cu intrarea in vigoare de la 1 noiembrie a unei noi legi, scrie Economica.net.Este vorba de Legea 115 privind modificarea și completarea Legii 260 din 2008 privind asigurarea obligatorie…

- Costul poliței de asigurare medicala obligatorie nu se va schimba anul viitor. Aceasta va ramane la prețul de 12.636 de lei. De asemenea, raman in vigoare și facilitațile daca polița va fi procurata in primele trei luni ale anului. In funcție de categoria beneficiarului, aceasta va costa intre 1.014…

- • Cine nu se conformeaza va fi amendat • In Prahova, doar 21% dintre locuinte sunt asigurate impotriva dezastrelor naturale, iar la Ploiesti – din 90.000 de imobile nici jumatate nu au polite! Nicoleta Dumitrescu Prahovenii care dețin in proprietate o locuința – casa sau apartament – și nu au incheiat…

- Valentin Ionescu, director general in cadrul sectorului de Asigurari si Reasigurari din cadrul ASF, a susținut la un post TV preluat de News.ro ca trotinetele și bicicletele electrice vor trebui sa aiba asigurare obligatorie. In ultima perioada tot mai multe astfel vehicule sunt implicate in accidente…

- O noua lege din Spania, conceputa pentru a pune capat relelor tratamente si abandonarii animalelor, a intrat in vigoare vineri in aceasta tara, informeaza Reuters, conform Agerpres.Noua lege, aprobata in martie, interzice vanzarea de caini, pisici si dihori in magazinele dedicate animalelor de companie,…

- Persoanele care au in proprietate trotinete electrice care pot dezvolta o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, ar putea fi obligați sa incheie polițe obligatorii de asigurare (similare RCA) chiar din acest an. Sunt propuneri de modificari legislative pregatite de Autoritatea de Supraveghere…

- O asigurare facultativa a locuinței poate acoperi pierderile financiare cauzate de diverse riscuri produse locuinței, cum ar fi: incendiu, trasnet, explozie, caderi de corpuri, inundație cauzata de conducte, țevi etc, furtuna, cutremur, alunecare de teren, inundație ca fenomen natural, pentru sume…