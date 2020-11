Circa 14.000 de cetațeni moldoveni cu drept de vot care locuiesc in stanga Nistrului și-au exercitat dreptul civic in cadrul scrutinului prezidențial pana la ora 18.00, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale. Cei mai puțini alegatori s-au prezentat la o secție de votare deschisa in mun. Balți.