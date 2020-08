Doar 10 locuri libere la saloanele COVID 19 din Iași. Încă două focare în judeţ Scor egal intre numarul nou de cazuri confirmate si numarul de pacienti externati din spitalele COVID, ieri, la Iasi. 42 de noi ieseni au fost confirmati cu infectia cu SARS COV 2 si alti 42 au parasit unitatile medicale, dar nu se stie cati au teste negative la iesire si cati nu. Ieri, mai erau aproximativ 10 locuri de paturi libere pe toate spitalele intrate in circuitul COVID 19. In acelasi timp, doua noi focare au aparut in judet. Este vorba despre unit (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

