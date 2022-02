Stiri pe aceeasi tema

- Alex și Sabrina din casa Mireasa- capriciile iubirii au avut parte de o intalnire pe nevazute și au avut ocazia sa se descopere și sa afle lucruri unul despre celalalt. Aceștia au descoperit ca au lucruri in comun și s-au simțit foarte bine unul in prezența celuilalt.

- Ana și Alex, unul dintre cuplurile finaliste, declarații despre viața lor, dupa ce au ieșit din casa Mireasa- capriciile iubirii. Cei doi sunt foarte fericiți și au descoperit multe lucruri noi unul la celalalt, iar in prezent se iubesc mai mult ca niciodata!

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 8 ani, sunt casatoriți și au impreuna 2 fete. Prezentatoarea TV a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de o imagine realizata cu mulți ani in urma, pe vremea cand nu era inca mama.„8 ani de cand am facut poza asta,…

- Ion și Raluca, foștii concurenți din casa Mireasa- capriciile iubirii, formeaza un cuplu extraodinar și sunt indragiți de foarte multe persoane. Cei doi parteneri de viața traiesc o frumoasa poveste de iubire. Aceștia au fost intr-o scurta vacanța la munte, ulterior mergand in vizita la parinții Ralucai,…

- Ion și Raluca formeaza un cuplu deosebit, iar dupa mult timp in care cei doi au format o relație, concurentul a decis sa o ceara in casatorie. Un val de lacrimi și emoții a avut loc in platoul emisiunii Xtra Night Show. Evenimentul a fost foarte important pentru fiecare dintre cei doi. Iata cum au petrecut…

- Ion, concurentul din casa Mireasa, se simte foarte criticat de ceilalți concurenți. Toata lumea are impresia ca acesta joaca un rol. Iubita lui este singura care il susține și ii este alaturi, dar acesta are un comportament rece cu ea.

- Sunt in plina cunoaștere, așa cum chiar ei doi au marturisit, insa se pare ca lucrurile nu sunt atat de simple, mai ales la inceput de relație. Mai in gluma, mai in serios, Adelina s-a declarat deranjata de aspectul fizic al lui Seba și i-a spus ca ar fi vremea sa faca cateva modificari. Iata cum a…

- Alex și Adelina s-au intalnit aseara la Mireasa, Capriciile iubirii și s-au contrat pe primul lor sarut și prima intalnire. Adelina i-a reproșat ca acesta inca ii mai pronunța numele in emisiune.