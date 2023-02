DNSC: Microsoft Outlook, inundat de spam din cauza unei probleme a filtrelor de e-mailuri ”Conform mai multor utilizatori ai Outlook, casutele de e-mail Outlook au fost inundate cu spam in ultimele zile deoarece filtrele serviciului de e-mail nu au functionat adecvat. Problema nu a fost noua, existand utilizatori care au semnalat ca situatia filtrelor Outlook s-a deteriorat inca din noiembrie 2021”, a transmis, marti seara, DNSC, intr-un comunicat de presa. Sursa citata a precizat ca, astfel, chiar si acele mesaje care au fost semnalate ca spam si trimise catre folderul pentru junk, au ajuns in casutele de e-mail. ”In plus, anumiti utilizatori au indicat ca nu a fost eficienta nici… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

