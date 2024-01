DNA trimite în judecată 51 de persoane în dosarul permiselor de conducere de la Suceava Procurorii DNA au finalizat un nou dosar privind fapte de corupție legate de eliberarea permiselor de conducere la Suceava. Procurorii din cadrul Serviciului teritorial DNA Suceava au finalizat un al 6-lea dosar privind fapte de corupție legate de eliberarea permiselor de conducere de catre Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Suceava. In acest dosar au fost trimiși in judecata 51 de inculpați, intre care un angajat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), intermediari și instructori ai școlilor de șoferi care, in schimbul unor sume… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

