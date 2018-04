Primarul orasului Ghimbav din judetul Brasov, Dorel Toma, a aprobat achizitia unor puieti de mesteacan cu 1.800 de lei bucata, pretul fiind supraevaluat de 100 de ori, potrivit referatului prin care procurorii DNA au cerut arestarea preventiva edilului si a altor inculpati cercetati intr-un dosar de coruptie.



"Puietii de mesteacan au fost achizitionati in perioada 2009-2010 cu preturi cuprinse intre 1.510 lei/bucata fara TVA si 1.800 de lei/bucata fara TVA, in conditiile in care pretul pe bucata pentru un astfel de produs practicat de comerciantii de profil (RNP Romsilva) era cuprins…