Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost joi instiintat de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Constanta ca este inculpat in dosarul penal in care este acuzat de cumparare de influenta.

- Bogdan Annei, noul avocat al lui Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor, a dezvaluit ca exista trei martori cu identitate protejata care vor depune marturie ca incendiul care a ucis opt oameni ar fi fost provocat de o mana criminala. „Exista deja dispusa expertiza. Eu nu am solicitat nimic. Vineri…

- Fostul premier Florin Cițu a fost audiat, miercuri dimineața, de procurorii DNA in dosarul vaccinurilor, in care este acuzat de complicitate la abuz in serviciu in legatura cu achiziția de vaccinuri anti-COVID, prejudiciul fiind estimat la peste 1 miliard de euro. Fostul prim-ministru liberal a stat…

- Fostul premier Florin Cițu a fost audiat, miercuri dimineața, de procurorii DNA in dosarul vaccinurilor, in care este acuzat de complicitate la abuz in serviciu in legatura cu achiziția de vaccinuri anti-COVID, prejudiciul fiind estimat la peste 1 miliard de euro. Fostul prim-ministru liberal a stat…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, este urmarit penal de Directia Nationala Anticoruptie pentru cumparare de influenta, in timp ce un consilier din cadrul Arhiepiscopiei este suspectat de complicitate la aceasta infractiune. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial…

- Marius Nicolaescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș dar și al PSD Argeș, este urmarit penal de procurorii anticorupție pentru un prejudiciu de 3,5 milioane de lei. Ancheta a fost deschisa in septembrie, cand procurorii au descnis la sediul CJ și i-au ridicat și telefonul politicianului,…

- Procurorii au facut, joi, cinci percheziții domiciliare in Baia Mare in cadrul anchetei privind fuga din țara a lui Catalin Cherecheș, fostul primar al orașului, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita. „In cadrul cercetarilor care se efectueaza intr-un dosar penal,…

- Patronii companiei care a deținut depozitul ilegal de gaz petrolier lichefiat de la Crevedia, unde a avut loc catastrofa de acum aproape 3 luni, vor fi nevoiți sa dea, luni, noi explicații in ancheta. Firma ar mai fi avut un alt depozit care ar fi funcționat ilegal la marginea Iașiului. Procurorii secției…