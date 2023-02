Au loc percheziții de amploare in București și Ilfov. Procurorii DNA au dat buzna in biroul primarului sectorului 3, Robert Negoița . Alte 17 locații din București și Ilfov sunt vizate de procurorii DNA. ,,Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție, comise in perioada 2015-2021, in legatura cu emiterea unor acte administrative de catre autoritațile administrativ – teritoriale. In cursul zilei…