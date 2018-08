O reforma in cadrul Direcției Naționale Anticorupție pare a fi necesara nu doar la nivelul procurorilor care instrumenteaza dosare penale, ci și la cei care ocupa alte funcții administrative. Sursa Zilei a descoperit ca unul din principalii subordonați ai procuroarei Elena Grecu, șef al Serviciului Resurse Umane din cadrul DNA, este declarat colaborator al Securitații The post DNA doarme in pat cu Securitatea de aproape șapte ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .