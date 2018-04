Directorul Companiei Nationale Administratia Porturilor Dunarii Maritime (CNAPDM) SA, Marius Luigi Ciubrei, a primit produse alimentare pentru a-l mentine in functie inclusiv de la subalternul sau Constantin Tarau, alaturi de care este cercetat pentru luare de mita, potrivit referatului prin care procurorii anticoruptie au cerut arestarea preventiva a celor doi. "In perioada 2016 - 2017, directorul Companiei Nationale APDM Galati, Ciubrei Luigi Marius, a cerut si a primit sume de bani si produse alimentare de la diferite persoane in scopul de a-i angaja pe functii de executie in subordinea sa,…