Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție l-au pus sub acuzare pe Daniel Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primariei Sectorului 1 București, pentru complicitate la trafic de influența și spalare a banilor.…

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție l-au pus sub acuzare pe Daniel Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primariei Sectorului 1 București, pentru complicitate la trafic de influența și spalare a banilor.…

- DIICOT: 18 perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Dolj, Valcea, Ilfov si a municipiului Bucuresti. Procurorii cerceteaza o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de frauda informatica si spalare a banilor.La data de 11.11.2020, procurorii…

- Alin Iulian Tucmeanu, la data faptei director general adjunct in cadrul Autoritatii Rutiere Romane (ARR), este cercetat de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de neexecutare a sanctiunilor penale primite ca urmare a condamnarii sale in 2019 pentru complicitate…

- Procurorii DNA au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, a unui ofiter de politie in cadrul Politiei municipiului Reghin, pentru comiterea infractiunilor de trafic de influenta trei fapte si santaj.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de control judiciar, a inculpatului GAL AVRAM MARIUS, la data faptei avand funcția de consilier in Parlamentul Romaniei, pentru savarșirea infracțiunii de trafic de influența.…

- Edilul in functie al Primariei Sectorului 1 Daniel Tudorache a declarat, vineri pentru News.ro, ca a fost chemat la audiere de Sectia de Investigare a Infractiunilor in Justitie (SIIJ) luni la ora 13.00, pentru a oferi detalii cu privire la plangerea pe care a facut-o. Social-democratul a explicat…

- O polițista din București a fost plasata sub control judiciar pentru 60 de zile de catre procurorii Direcției Naționale Anticorupție ( DNA ). Femeia este cercetata penal pentru savarșirea infracțiunii de șantaj. La data faptei, femeia ocupa funcția de subcomisar in cadrul D.G.P.M.B. Poliția Sector 6,…