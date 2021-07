Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Sindicatului Liber din Metrou, Ion Radoi, a fost pus sub urmarire penala, miercuri seara, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) intr-un dosar in care este acuzat de folosirea influentei si santaj. Potrivit unui comunicat transmis de DNA, procurorii de la Sectia…

- Ion Radoi și un afacerist au fost puși sub control judiciar de DNA pentru 60 de zile. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au efectuat, miercuri, 16 perchezitii in Capitala si alte doua judete intr-un dosar ce vizeaza fapte comise intre 2018 si 2021. Perchezitii au avut loc si la sediul Sindicatului Liber din Metrou, dar si la locuinta liderul Ion Radoi. In jurul orei…

- ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni asimilate celor de coruptie, comise in perioada 2018 – 2021. In cursul…

- Procurorii DNA fac miercuri dimineața mai multe percheziții in București și in județele Prahiva și Ilfov. Potrivit unor surse judiciare sunt vizate, printre altele, sediul Sindicatului Liber din metrou și casa liderului sindical. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii fac cercetari intr-o cauza…

- In aceasta dimineața, procurorii DNA efectueaza mai multe percheziții la Sindicatul Liber din Metrou și la reședința liderului de sindicat Ion Radoi. In plus, procurorii DNA fac percheziții și la Primaria Sectorului 3 (condusa de Robert Negoița – PSD) și Primaria Sectorului 5 (condus de Cristian Popescu…

- DNA efectueaza, miercuri dimineața, mai multe percheziții la Sindicatul Liber din Metrou, dar și la locuința lui Ion Radoi, președintele sindicatului, au declarat surse din ancheta pentru ziarul Libertatea. Perchezițiile vin dupa ce Ministerul Transporturilor și Metrorex au evacuat spațiile comerciale…

- Procurorii anticorupție au descins miercuri dimineața la sediul Unitatea – Sindicatul Liber (USL) Metrou, in dosarul deschis dupa plangerea facuta in primavara de Ministerul Transportorilor, in urma grevei sindicalilștilor. Percheziții se fac și la locuințele mai multor persoane, inclusiv la reședința…