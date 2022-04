Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a reacționat, joi dimineața, dupa decizia definitiva a Tribunalului București care a respins cererea DNA de redeschidere a unui dosar. Conform surselor G4Media ar fi vorba de achiziția…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a reacționat, joi dimineața, dupa decizia definitiva a Tribunalului București care a respins cererea DNA de redeschidere a unui dosar. Conform surselor G4Media ar fi vorba de achiziția unor…

- Secretarul de stat Raed Arafat nu este de acord cu afirmația ministrului Alexandru Rafila potrivit careia SMURD ar trebui sa treaca in subordinea Ministerului Sanatații. Potrivit acestuia, o astfel de schimbare nu ar face decat „sa slabeasca sistemul si sa strice ce s-a construit”, relateaza Agerpres."Integrarea…

- Seful DSU, secretarul de stat Raed Arafat, nu este de acord cu afirmația ministrului Alexandru Rafila potrivit careia SMURD ar trebui sa treaca in subordinea Ministerului Sanatații. Potrivit acestuia, o astfel de schimbare nu ar face decat „sa slabeasca sistemul si sa strice ce s-a construit”. „Integrarea…

- Seful DSU, secretarul de stat Raed Arafat, nu este de acord cu afirmația ministrului Alexandru Rafila potrivit careia SMURD ar trebui sa treaca in subordinea Ministerului Sanatații. Potrivit acestuia, o astfel de schimbare nu ar face decat „sa slabeasca sistemul si sa strice ce s-a construit”.

- Un incendiu puternic a izbucnit la complexul comercial Prosper din Calea 13 Septembrie, Sectorul 5, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov (ISU-BIF). Update 18:10– In acest moment acționeaza 27 autospeciale de stingere, șase autoscari, doua autospeciale descarcerare și opt ambulanțe.…

- Șeful DSU Raed Arafat anunța ca Romania va dona Ucrainei, aflata in plin razboi, 11 ambulanțe. “Este o hotarare care acorda sprijin Ucrainei prin donarea a 11 ambulante de urgenta si de transport din rezerva serviciilor de ambulanta si a Serviciului Mobil de Reanimare si Descarcerare. Din pacate, nu…

- Șeful NATO, Jens Stoltenberg, a facut astazi declarații. De asemenea, maine va fi convocat summitul NATO. Știre in curs de actualizare The post Șeful NATO: Este un act brutal de razboi appeared first on Puterea.ro .