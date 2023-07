Stiri pe aceeasi tema

- Procurori și polițiști ai Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descins, marți, la Primaria Capitalei, susțin surse judiciare. Potrivit surselor citate, anchetatorii au solicitat sute de autorizații de construcție, avizate de noul director al Serviciului Urbanism al instituției conduse de Nicușor…

- Cei șase frați din Calarași, cu varste cuprinse intre 5 și 16 ani, internati in Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, unde au transportați de urgența marți in urma unei intoxicații cu un antibiotic pentru tuberculoza, sunt in stare stabila și nu prezinta complicații. La Spitalul „Grigore Alexandrescu:…

- Procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a avut o intrevedere, la sediul instituției, cu atașatul legal al Biroului Federal de Investigații (FBI), Monika Wasiewicz, din cadrul Ambasadei SUA la București. Discuțiile au vizat continuarea și extinderea cooperarii dintre cele doua…

- Procurorii DNA fac percheziții joi in București și in județele Bacau și Iași, doua dintre acestea avand loc la sediul central al Poștei Romane, precum și la sucursala Iași a instituției, potrivit unor surse judiciare. Oamenii legii au ridicat mai multe documente care ar avea legatura cu investițiile…

- Directorul general și alți 5 șefi dintr-o companie din subordinea Ministerului Energiei sunt acuzați de spalare de bani și ca și-au insușit bani din achizițiile facute de instituție. Procurorii DIICOT au facut, miercuri, zeci de percheziții la compania nationala intr-un dosar in care prejudiciul este…

- Primaria Capitalei este nemulțumita de kitsch-ului din Centrul Capitalei, zona Piața Unirii și il acuza pe primarul Sectorului 3, Robert Negoița, ca a plantat ilegal palmieri. Viceprimarul Horia Tomescu a mers, luni dimineața, la locul cu pricina și s-a aratat indignat de faptul ca edilul sectorului…