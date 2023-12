Lucrari de punere in siguranța efectuate in Pasul Hera, pe DN18, incepand cu data de 7 decembrie și pana in luna martie a anului viitor. Informația a fost facuta publica de catre Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș. Aceste lucrari se vor desfașura in intervalul orar 9.00 – 16.00, intre km84 și km92, fiind vorba despre lucrari de indepartare a copacilor care se pot prabuși pe partea carosabila in condiții meteorologice nefavorabile (rafale puternice de vant, respectiv precipitații abundente sub forma de zapada). O astfel de acțiune a avut loc recent și in Pasul Gutai. „Arborii…