DN AGRAR Group anunță finalizarea lucrărilor de modernizare la ferma Apold și achiziția a 400 de vaci Alba, 12 octombrie 2022 – DN AGRAR Group(BVB: DN ), cea mai mare ferma zootehnica integrata din Romania, cu productie de lapte de vaca și producție vegetala, a finalizat lucrarile de modernizare a salilor de muls la Ferma Apold. Investiția a constat in construcția unei noi sali de muls, la standarde internaționale, care a fost finalizata in luna iunie și a fost finanțata printr-un imprumut bancar, precum și renovarea salii de muls curente, a carei valoare de renovare s-a ridicat la suma de 100.000 euro și a fost finanțata integral prin surse proprii, inclusiv construcția și punerea in funcțiune.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Deva si Centrul Cultural ,,Dragan Muntean” organizeaza Festivalul Național de Dans ,,Face of Dance”, in data de 15 octombrie 2022, aflat la cea de-a doua ediție. Festivalul se adreseaza copiilor si tinerilor care studiaza arta coregrafica in cadrul cluburilor si palatelor…

- ”DN Agrar Group SA (BVB: DN), cea mai mare ferma zootehnica integrata din Romania, cu productie de lapte de vaca si productie vegetala, incheie prima jumatate a anului 2022 cu o cifra de afaceri totala de 62,4 milioane de lei, o crestere de 241% fata de primul semestru din 2021, sustinuta in principal…

- Alba, 26 septembrie 2022 – DN AGRAR Group SA (BVB: DN ), cea mai mare ferma zootehnica integrata din Romania, cu productie de lapte de vaca și producție vegetala, incheie prima jumatate a anului 2022 cu o cifra de afaceri totala de 62,4 milioane de lei, o creștere de 241% fața de primul semestru din…

- Fuat Kalgay, fost președinte al Consiliului de Administrație (CA) al Azomureș SA Targu Mureș, s-a stins din viața, a anunțat luni, 19 septembrie, Angela Podina, ex-director executiv al combinatului. Redam, in randurile de mai jos, textul scris de catre Angela Podina, pe pagina proprie de Facebook: "R.I.P.…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, azi, o avertizare Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din 14 judete si o atentionare Cod galben pentru rauri din 33 de judete, valabile pana vineri noapte. Potrivit INHGA, de joi, ora 15:00, pana vineri, ora 24:00, se instituie…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis astazi doua avertizari de cod portocaliu si galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, ploi insemnate cantitativ, pentru aproape toata tara. Meteorologii au emis luni o avertizare Cod portocaliu de averse pentru opt județe din țara: Alba,Hunedoara,Gorj,Valcea,Argeș,Dambovița,județele…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pana luni dupa-amiaza in 14 bazine hidrografice.Conform prognozei de specialitate, in perioada 20 august, ora 12:00 – 22 august, ora 16:00, vor fi torenti si paraie, viituri rapide,…

- Hidrologii au emis, sambata, atentionare cod galben care vizeaza bazinele hidrografice ale mai multor rauri, unde se pot produce scurgeri importante pe versanti, torente, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri…