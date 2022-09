Stiri pe aceeasi tema

- Patru regiuni ucrainene ocupate de ruși și Crimeea anexata ar putea deveni un singur district rusesc dupa așa-zisele referendumuri, denunțate de Kiev și Occident, scrie presa rusa, potrivit The Moscow Times. Districtul ar urma sa fie condus de fostul șef al programului spațial rusesc, Dimitri Rogozin.

- Referendumurile de anexare din teritoriile ocupate continua. SUA și aliații sai vor acționa "decisiv" daca Rusia va folosi o arma nucleara tactica in Ucraina. Serbia nu va recunoaște referendumurile.

- Președintele Turciei, Recep Erdogan, aflat la New York pentru a participa la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite (ONU), a facut mai multe declarații referitoare la razboiul din Ucraina.

- Președintele rus Vladimir Putin a dat miercuri instrucțiuni guvernului sau sa efectueze o plata unica de 10.000 de ruble pentru parinții elevilor din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, a anunțat Kremlinul, potrivit The Moscow Times și CNN.Parinții copiilor cu varste cuprinse intre 6 și 18 ani din…

- Razboi in Ucraina, ziua 168. Mai multe explozii au zguduit zona unei baze militare a Rusiei in Crimeea anexata. Moscova susține ca a sarit in aer muniția de pe aerodrom. Mai devreme, Ucraina a lansat cel mai avansat atac in regiunile sub ocupație rusa, lo

- Rusia va lansa o liga de fotbal pentru teritoriile „prietenoase” ocupate de Moscova și teritoriile separatiste din Ucraina și Georgia, a anunțat un oficial sportiv, citat de The Moscow Times. Liga va fi formata din cluburi din Crimeea anexata, din autoproclamatele Republici Populare Donețk și Luhask…

- Președintele rus, Vladimir Putin, l-a eliberat pe Dmitri Rogozin din funcția de director al Roscosmos, agenția spațiala rusa, potrivit unui decret postat pe site-ul Kremlinului. In locul lui a fost numit Iuri Borisov, care a fost pana acum vicepremier. Acesta a preluat funcția de viceprim-ministru responsabil…

- Un numar din ce in ce mai mare de oficiali ruși au primit posturi importante in teritoriile ocupate din Ucraina in ceea ce analiștii descriu a fi pregatirile Rusiei pentru o eventuala anexare a acestor regiuni ucrainene, scrie The Moscow Times.