- Presedintele Vladimir Putin a declarat marti, la Moscova, ca tara sa nu a inceput niciun razboi, iar prin ‘operatiunea militara speciala’ in Ucraina incearca sa puna capat razboiului impotriva poporului rus. ‘Ei ne spun adesea si noi auzim ca Rusia a inceput un razboi. Nu! Rusia, cu ajutorul operatiunii…

- Cu cat sunt mai distructive armele furnizate de Occident Ucrainei, cu atat riscul unei "apocalipse nucleare" este mai mare, a avertizat marti vicepresedintele puternicului Consiliu de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, citat de Reuters.

- "Biden a luat decizia sa. Un bunic disperat", a scris Medvedev pe o rețea de socializare virtuala despre presedintele american in varsta de 80 de ani, relateaza France Presse citata de Agerpres. "Daca as fi in locul Armatei americane, as crea imediat o valiza falsa cu coduri nucleare false, pentru cazul…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, i-a cerut poporului Ucrainei sa se gandeasca daca isi doreste sa deschida cutia Pandorei, permițandu-le țarilor occidentale sa livreze țarii lor obuze cu uraniu saracit.”Consider ca, in momentul de fața, ar fi indicat chiar și…

