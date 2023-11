Stiri pe aceeasi tema

- Dana Marijuana este una dintre cele mai cunoscute artiste din lumea rap, fiind și una dintre primele femei care au cantat acest gen de muzica in Romania. Cu toate acestea, puțini sunt cei care ii știu numele real. Care este numele real al Danei Marijuana Dana Marijuana a fost o apariție neașteptata…

- Pyroblast, una dintre cele mai fresh trupe Pop-Rock ce nu se conformeaza stereotipurilor impuse de societate, sparge monotonia și aduce in playlisturile ascultatorilor „ Fete & Regrete”, cel de-al doilea album din cariera, un statement puternic despre normalitatea de zi cu zi, vazuta ca o anormalitate…

- Dana Nalbaru a anunțat, in urma cu puțin timp, ca este in cautare de tineri pasionați pe care sa-i angajeze la brutaria artizanala deschisa in Otopeni, in apropiere de București. Fosta vedeta de la Hi-Q are planuri de dezvoltare a micii sale afaceri. Ce fel de venit ofera. Foto Dana Nalbaru cauta angajați…

- Viața dedicata științei și educarii tinerilor studenti i-a menținut sufletul tanar, iar momentele dificile ale vieții l-au determinat sa caute alinare in scris. Gheorghe Amza, profesor univ.dr.ing. al Universitații Politehnica din București, unde a fost director de department si decan al facultatii…

- Patru tineri, cu varste cuprinse intre 22 și 25, de ani au fost reținuți de catre polițiști dupa ce au atras un barbat intr-un apartament din București, unde l-au supus unei agresiuni brutale, pentru a-i fura bunurile.

- Formația timișoreana Blazzaj va lansa un nou material discografic la mijlocul lunii viitoare, albumul „Intoarcerea omului furnicar“ urmand sa fie prezentat in premiera absoluta in cadrul unui concert care va avea loc in data de 15 septembrie la Control Club in București. „Dupa incercarea nereușita de…

- James Hype revine in Romania pentru a doua oara, tot la București, pe 23 septembrie, la Laminor Arena. Acesta aduce in premiera noul concept de show Stereohype al labelului pe care l-a fondat ce include un DJ set special extended pe care il pregatește pentru fanii care vor veni sa se bucure de muzica…

- Autorul tragicului accident de sambata dimineața, din 2 Mai, in urma caruia au fost uciși doi tineri, iar alți trei au fost raniți, este un barbat de 19 ani care conducea un Mercedes decapotabil, cu numere de București. Șoferul, care inițial a fugit de la locul accidentului, a fost prins de polițiștii…