Djokovici, implicat într-un nou scandal la Australian Open. Tatăl său s-a fotografiat cu susținătorii lui Putin. VIDEO Tatal jucatorului de tenis sarb Novak Djokovici, Srdjan, ar putea sa ii creeze fiului sau noi probleme de imagine pentru ca s-a fotografiat la Australian Open, cu susținatorii lui Vladimir Putin. Miercuri seara, patru barbați au fost evacuați de poliția din Arena Melbourne Park, de poliție, dupa ce au scandat sloganuri pro-ruse si pro-Vladimir Putin pe treptele Rod Laver Arena in timp ce arborau numeroase steaguri rusesti, inclusiv unul cu chipul liderului de la Kremlin. Cu puțin inainte de a fi dați afara, Drdjan Djokovic s-a intalnit cu fani in afara Rod Laver Arena si a facut fotografii cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

