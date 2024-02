Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita va gazdui un nou turneu demonstrativ de tenis in luna octombrie la care vor participa Novak Djokovici si Rafael Nadal, relateaza lequipe.fr, potrivit news.ro.Autoritatea Generala de Divertisment din Arabia Saudita, organismul responsabil pentru activitatile, parteneriatele si proiectele…

- Jannik Sinner a devenit vineri singurul jucator italian care a ajuns intr-o finala de simplu la Australian Open, dupa ce i-a administrat campionului in exercițiu Novak Djokovic singura lui infrangere in semifinalele turneului sau major preferat și prima i

- Jannik Sinner i-a administrat lui Novak Djokovic prima infrangere dupa șase ani la Australian Open și s-a calificat in prima finala de Grand Slam din cariera. La finalul partidei de pe Rod Laver Arena, italianul a vorbit despre strategia utilizata in fața liderului clasamentului mondial.

- Novak Djokovic s-a calificat in semifinalele turneului de Grand Slam de la Australian Open, dupa ce l-a invins in patru seturi, 7-6 (7/3), 4-6, 6-2, 6-3, pe americanul Taylor Fritz. Deținatorul recordului de trofee cucerite la antipozi (10), a ajuns cu aceasta ocazie pentru a unsprezecea oara in cariera…

- Dino Prizmic, primul adversar al lui Novak Djokovic la Australian Open 2024Tanarul tenisman croat Dino Prizmic (18 ani) va fi primul adversar al sarbului Novak Djokovic, detinatorul trofeului, la Australian Open 2024, primul turneu de Grand Slam al sezonului, informeaza EFE, potrivit Agerpres.…

- Carlos Alcaraz, nr. 2 mondial, a obtinut a treia sa victorie contra sarbului Novak Djokovic, liderul mondial, dupa ce l-a invins miercuri cu 4-6, 6-4, 6-4 la Riad, in Arabia Saudita, intr-un meci demonstrativ. Pana la aceasta partida, Djokovic conducea cu 3-2 in infruntarile directe, toate victoriile…

- ​Novak Djokovic se pregatește sa iși apere titlul cucerit la Australian Open, iar liderul ATP a vorbit și despre revenirea lui Rafael Nadal in circuit. Sarbul a subliniat ca Rafa Nadal va reveni pe terenul de tenis cu setea de a cuceri noi titluri de Grand Slam.

- Rafael Nadal va reveni pe terenul de tenis in luna ianuarie, la turneul Brisbane International din Australia, a anunțat sportivul. „Dupa un an in care nu am concurat, este timpul sa revin”, a declarat Nadal intr-un videoclip postat pe rețelele de socializare. „Va fi la Brisbane, in prima saptamana din…