- Novak Djokovic a devenit pentru a noua oara in cariera campion la Australian Open. Sarbul l-a invins in marea finala pe rusul Daniil Medvedev in trei seturi cu scorul de 7-5 6-2 6-2, dupa o partida care a durat o ora si 53 minute.

- Novak Djokovic (Serbia, 1 ATP) l-a invins categoric pe Daniil Medvedev (Rusia, 4 ATP) in finala de la Australian Open 2021, scor 7-5, 6-2, 6-2 si astfel a cucerit al 18-lea titlu de Grand Slam al carierei și al 9-lea la Australian Open. Djokovic (33 ani), actualul numar unu mondial din tenisul profesionist,…

- Sarbul Novak Djokovic (33 de ani, 1 ATP) l-a invins clar pe rusul Daniil Medvedev (25 de ani, 3 ATP), scor 7-5, 6-2, 6-2, și a caștigat cel de-al 9-lea sau trofeu de Australian Open din cariera și al 18-lea Grand Slam. Dupa meci, la festivitatea de premiera, Medvedev și Djokovic au facut schimb de amabilitați,…

- Djokovic este în culmea fericirii: a cucerit al 9-lea titlu la Australian Open, iar acum s-a apropiat din nou de recordul deținut de Roger Federer și Rafael Nadal (20 de turnee majore). Dupa ce a ridicat trofeul de la Melbourne, Novak a surprins asistența de pe Rod Laver Arena cu discursul sau.…

- Joi, 18 februarie, au fost programate semifinalele probei de simplu feminin din cadrul turneului de tenis „Australian Open", cel dintai de Grand Slam al anului. In prima dintre ele, Naomi Osaka a dispus cu scorul de 2-0, pe seturi 6-3, 6-4, de americanca Serena Williams, cap de serie 10. Japoneza (FOTO),…

- Tenismanul elen Stefanos Tsitsipas, al cincilea favorit, s-a calificat miercuri in a doua sa semifinala la Australian Open, primul Grand Slam al anului, dupa ce l-a eliminat pe spaniolul Rafael Nadal, cap de serie numarul 2, cu 3-6, 2-6, 7-6 (4), 6-4, 7-5, la Melbourne, la capatul unei lupte de patru…