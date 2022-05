Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) s-a calificat in finala turneului de la Roma, dupa ce a trecut in semifinale de Casper Ruud (23 de ani, 10 ATP). Pentru sportivul din Serbia a fost victoria cu numarul 1.000 in cariera. Liderul clasamentului ATP va juca in ultimul act al turneului de la Roma impotriva…

- Jucatoarea spaniola Carolina Marin a cucerit titlul european, al saselea consecutiv, in proba individuala a Campionatului European de badminton de la Madrid (25-30 aprilie), transmite EFE, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Stefanos Tsitsipas (23 ani, 5 ATP) este campionul turneului ATP Masters 1000 de la Monte Carlo, dupa ce l-a invins in marea finala pe Alejandro Davidovich Fokina (22 ani, 46 ATP), scor 6-3, 7-6 (3). Grație acestei victorii, grecul reușește sa-și apere trofeul caștigat la Monte Carlo in 2021 și iși trece…

- Simona Halep a anuntat pe Twitter ca va fi antrenata de celebrul Patrick Mouratoglou, ea avand si un mesaj pentru acesta: "Sa trecem la treaba". "Incantata de un nou capitol. Sa trecem la treaba, Patrick Mouratoglou", a scris Halep pe Instagram. Patrick Mouratoglou, care a pregatit-o ultima data pe…

- Elvetianca Mujinga Kambundji (29 ani) a cucerit in premiera titlul de campioana mondiala in sala la 60 m, vineri seara la Belgrad, unde a reusit cea mai buna performanta mondiala a sezonului pe aceasta distanta (6 sec 96/100), conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Franța va renunța la necesitatea certificatului de vaccinare pentru accesul in unitațile sportive, incepand de luni, 14 martie. Astfel, Novak Djokovic (34 de ani, 2 ATP), nevaccinat, iși va putea apara titlul cucerit anul trecut la Roland Garros. Premierul Franței, Jean Castex, a anunțat astazi renunțarea…

- Novak Djokovic a anunțat ca este dispus sa renunțe la participarea la turnee de Grand Slam, precum Roland Garros și Wimbledon, din cauza dorinței sale de a nu se vaccina. „Da, acesta este prețul pe care sunt dispus sa-l platesc”, a susținut Nole, intr-un interviu acordat pentru BBC, citat de realitateasportiva.net.…