- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins contestatia formulata de un cetatean turc, arestat preventiv pentru trafic international de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, pe 1 februarie, in tirul pe care barbatul il conducea, polițiștii de frontiera din Calafat au descoperit 81 kilograme…

- Anchetatorii au descins, miercuri dimineata, la 37 de adrese din judetele Arad, Timis, Cluj, Iasi si Caras Severin, unde fac perchezitii intr-un caz de trafic de migranti si de droguri, urmand sa fie audiati la sediul DIICOT Arad 44 de suspecti care ar face parte din gruparea

- Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat decizia definitiva din dosarul in care Sorin Oprescu este acuzat de fapte de coruptie, dupa sase ani si jumatate de proces.Judecatorii au decis condamnarea fostului primar al Capitalei la 10 ani si 8 luni de inchisoare, potrivit libertatea.ro. Amintim ca, in anul…

- Sentinta definitiva in dosarul Colectiv. Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au decis, definitiv, condamnarea patronilor clubului Colectiv, dar si a primarului Cristian Popescu Piedone.The post Cristian Popescu Piedone, 4 ani de inchisoare cu executare in dosarul Colectiv first appeared on Universul…

- Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, in prezent edil al Sectorului 5, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu tragedia din octombrie 2015 de la clubul Colectiv,…

- Un iesean poate candida cu succes la titlul de cel mai ghinionist traficant de droguri. Marius Merinde isi cumparase din Belgia, in septembrie 2020, 1.450 de comprimate de "ecstasy", in valoare de peste 10.000 de euro. Le-a introdus in trei sticle de balsam de rufe. Pentru ca pastilele sa nu poata fi…