Cantaretul francez de muzica tehno Teho a ales un loc mai putin obisnuit pentru a marca finalul pauzei cauzate de pandemie, sustinand un recital in varful unui munte cu o altitudine de 3.000 de metri din Alpii elvetieni, informeaza Reuters. Teho (30 de ani) a infruntat temperaturi sub zero grade pentru a canta de pe o mica platforma langa cabana Glacier 3000 in varful Scex Rouge, din sud-vestul Elvetiei. Artistul a trebuit totodata sa-si depaseasca frica de inaltime. ''Mi-e putin teama de inaltimi... asa ca primele momente pe acea scena, fara nicio bariera de protectie, au fost cu adevarat...…