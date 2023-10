Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o vara plina de vibe latino și succes internațional, Lidia Buble ofera publicului ei fidel o piesa in limba romana – „Romanța cu parfum”. Single-ul spune acea poveste romantica, pusa pe note muzicale, de care fiecare dintre noi a avut sau are parte. Inspirata de celebrul șlagar „La Fereastra ta”,…

- Muzical vorbind, va veți delecta cu o combinație spumoasa de R&B și Funk, lirical vorbind, veți trece prin cele mai apasatoare stari. Alduts Sherdley și NANE ne vor ține caștile ocupate cu noua lor bucata muzicala. ,,HAOS” vorbește despre atașamente toxice, iubiri care nu se mai simt la fel, presarate…

- INNA și-a obișnuit fanii dintotdeauna cu multa muzica pe care a lansat-o, dar și cu live sessions cu concepte diverse, filmate in toate colțurile lumii. De data aceasta, artista, aflata pe setul unei alte filmari, a inregistrat un cover in limba araba și engleza, inspirat de Elyanna, o artista de origine…

- Un amalgam de voci inalte, un instrumental complex, cu beat-uri hip-hop, instrumente etnice, dar și sound-uri pop, stau drept fundal muzical pentru gandurile inșirate cu grija de Olivia Addams și DOC. Cei doi artiști canta cu ardoare despre sentimente de iubire naucite de dor. Vocea consistenta a Oliviei…

- INNA iși bucura mereu fanii cu proiecte și concepte noi care au in prim plan muzica și care aduc publicul aproape de universul ei. De data aceasta, artista a lansat Just Dance Club Party, un performance live cu o parte dintre piesele de pe albumul ”Just Dance”, album rezultat in urma Dance Queen’s House.…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au facut echipa la America Express și, de curand, au vorbit despre momentele mai dificile. Cei doi au marturisit ca au fost surprinși sa vada care este stilul de viața al localnicilor, dar de departe, cel mai greu a fost sa faca fața presiunii zilnice.

- Vara are puterea de a scoate la lumina acea parte a ta salbatica, spontana și plina de energie. In “Girls Just Wanna Have Fun”, cea mai proaspata colaborare dintre Carine și Holy Molly, prezențele feminine se metamorfozeaza in aventurieri neinfricați, gata sa cucereasca lumea. Vocea catifelata a lui…