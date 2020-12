Dj Lucian&Geo lanseaza piesa “Antidote” Dj Lucian (Lucian Mitrache) & Geo (Naita George) lanseaza o noua piesa EDM, care se numeste “Antidote”. In aceasta perioada delicata, cand intreaga omenire sufera din cauza pandemiei, cei doi artisti vin cu “antidotul” muzical, o piesa plina de energie pozitiva, care este perfecta pentru orice festival de gen si are un vibe aparte. Noua piesa este lansata impreuna cu casa de discuri Norvis Music si a avut premiera la radio in tari precum Suedia, Germania, Austria, Bulgaria si Serbia, fiind cunoscut faptul ca cei doi artisti si producatori romani sunt foarte apreciati de Dj-ii si producatorii din… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dj Lucian (Lucian Mitrache) & Geo(George Naița) lanseaza o noua piesa EDM, care se numește "Antidote". In aceasta perioada delicata, cand intreaga omenire sufera din cauza pandemiei, cei doi artiști vin cu "antidotul" muzical, o piesa plina de energie pozitiva, care este perfecta pentru orice festival…

- In perioada 7-10 decembrie 2020, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) organizeaza saptamana internationala, in cadrul careia 25 de profesori, lectori si specialisti din 17 tari de pe toate continentele vor sustine online cursuri interactive, studii de grup pentru cercetare si…

- Cheltuielile de cercetare si dezvoltare in tarile din Uniunea Europeana, ca procent din PIB, s-au situat anul trecut la 2,19% (fata de 2,18 in 2018 si 1,97% in 2009), in timp ce Romania, Malta, Cipru, Letonia, Irlanda, Slovacia, Bulgaria si Lituania au alocat sub 1% din PIB, arata datele publicate vineri…

- Autoritatea Electorala Permanenta a anunțat ca, pâna miercuri, au fost înregistrate 2.141 de plicuri care conțin buletine de vot ale alegatorilor români din diaspora. Conform Autoritații Electorale Permanente (AEP), din…

- Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), numarul cazurilor de obezitate crește cu 30 de milioane in fiecare an. Aceasta afecțiune, pe care unii experți o definesc deja ca o pandemie globala, afecteaza peste 600 de milioane de persoane din intreaga lume, iar combaterea ei este una dintre cele…

- Saptesprezece tari, intre care si Romania, din totalul celor 27 de state membre ale UE sunt marcate cu rosu pe noua harta europeana de risc epidemic publicata de Centrul european pentru prevenirea si controlul bolilor (ECDC), informeaza AFP. Pe aceasta harta promisa marti la Luxemburg pentru o mai buna…

- Ediția virtuala a targului educațional World Education Fair (WEF) are loc astazi, pe platforma online Brazen. Tinerii romani și familile acestora interesați de studii in strainatate pot accesa in platfoma discuții cu reprezentanți ai peste 100 de instituții internaționale de invațamant din urmatoarele…

- In contextul pandemiei de coronavirus, valoarea importurilor de masti in Uniunea Europeana a crescut cu 1.800% de la 800 milioane de euro pana la 14 miliarde de euro, in primele sase luni ale acestui an, prin comparatie cu perioada similara a anului trecut. Potrivit datelor Eurostat, tarile…