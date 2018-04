Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal de proporții are loc, chiar in Saptamana Mare, in familia unui fost candidat la Președinția Romaniei. Politicianul-milionar Eduard Gheorghe Manole va ajunge in curand in fața judecatorilor, la divorț, in urma unor acțiuni intentate de soția lui, Andreea Maria! Lucrurile s-au precipitat in…

- Cinci romani si-au pierdut viata in Cehia, in explozia de la uzina chimica. Familia unuia dintre romani, Constantin Branzaru, aduce acuzatii grave la adresa autoritatilor din Romania, care nu i-au anuntat cu privire la cele intamplate, precizand ca au aflat de tragedie de la televizor.

- Opozantul numarul unu al Kremlinului, Aleksei Navalnii, convocat luni in fata unui judecator pentru organizarea de manifestatii neautorizate, a acuzat marti autoritatile ruse ca vor sa-l plaseze in detentie...

- Consiliul Național al Audiovizualului a somat TVR pentru o ediție a emisiunii „Romania 9” pentru lipsa de echilibru intr-o dezbatere ce a avut ca tema Familia tradiționala versus familia moderna.

- Avocata arata ca la prima intalnire, din data de 25 ianuarie, secretariatul asigurat de Telekom a refuzat sa contrasemneze in procesul verbal prevederile cu care au venit reprezentantii sindicatului, trecand in acesta doar ce au dorit reprezentatii companiei. Ba mai mult, aceasta sustine ca si din prevederile…

- Incident șocant și deosebit de grav la morga Spitalului Huedin. Membrii unei familii din comuna Poieni au trecut prin momente de groaza cand s-au dus la morga sa ridice cadavrul unei rude. Doua fiice și un nepot al femeii decedate au suferit un șoc cand au intrat in morga sa ridice sicriul. Femeia decedata…