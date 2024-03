Daca ati crezut ca alianta PSD-PNL e o simpla intelegere politica, asa cum au fost multe in istorie, de data asta v-ati inselat. E mult, mult mai mult decat de atat, alianta PSD-PNL este o proiectie a divinitatii pe pamant, daca ne luam dupa unul din liderii ei. Potrivit lui Nicolae Ciuca, decizia de a ... The post “Divina alianta” PSD-PNL si lupta sa cu extremismul si populismul. Cu Nicolae Robu, varf fals de atac appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .