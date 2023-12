Stiri pe aceeasi tema

- Au fost anunțate companiile din Romania cu cel mai mare ranking al sustenabilitații Ediția din acest an, organizata de agenția The Azores Sustainability & CSR Services și gazduita de Teodora Tompea, s-a desfașurat sub sloganul Sustainability is Unstoppable. So are you! și a reprezentat cea mai importanta…

- Investitorii occidentali la companiile rusesti se pregatesc de un nou decret prezidential care este analizat in prezent la Moscova, conform caruia ar putea fi fortati sa isi vanda participatiile lor catre guvernul rus, la preturi reduse in mod semnificativ, transmite Reuters, conform Agerpres.Decretul…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Asociatia Romana pentru Relatia cu Investitorii (ARIR) anunta lansarea primelor Non-Fungible Token (NFT) din piata de capital romaneasca sub forma de arta digitala, pentru a marca implinirea a cinci ani de la infiintarea Asociatiei ca promotor a celor mai bune practici…

- Companiile din domeniul energiei regenerabile sufera in mare parte de un sezon de caștiguri dezastruoase, deoarece lanțurile de aprovizionare in dificultate, defecțiunile de fabricație și costurile de producție in creștere afecteaza profiturile. In contextul in care lumea incearca sa treaca forțat la…

- Indicele Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 1,6%, in timp ce toate sectoarele au fost in teritoriu pozitiv. Actiunile auto au crescut cu 3%, iar cele tehnologice cu 2,7% pe fondul apetitului pentru risc in crestere. Titlurile si-au mentinut ascensiunea dupa ce Banca Angliei a anuntat la…

- Indicele de referinta Stoxx 600 a coborat cu 0,8% ti majoritatea sectoarelor si burselor majore au fost in teritoriu negativ. Actiunile din domeniul sanatatii au scazut cel mai mult, cu 2,9%, in timp ce titlurilor companiilor produse chimice au crescut cu 0,8%. Indicele pan-european Stoxx 600 a avut…

- Investitorii au intrat in alerta: Pietele din SUA scad accelerat dupa noile date privind piata muncii. Locurile de munca disponibile din economia americana continua sa creasca in ciuda politicii monetare dure, anunța Ziarul Financiar.

- Fondurile tranzacționate la bursa (ETF) pot fi o buna poarta de intrare pe piața bursiera pentru noii investitori, ramanand prima opțiune chiar și pentru cei cu mai multa experiența. Aceste instrumente sunt accesibile din punct de vedere al prețurilor, dar și al facilitații de cumparare. Totodata, de…