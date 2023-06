Diversinst, companie antreprenorială românească de top din Oltenia, afaceri de peste 32 milioane lei în 2022 Craiova, 7 iunie 2023: Diversinst, companie antreprenoriala romaneasca de top din Oltenia, cu experiența de peste 30 ani in domeniul proiectarii și execuției sistemelor de distribuție a gazelor naturale și a lucrarilor edilitare de apa canal și alte instalații, a inregistrat in 2022 o cifra de afaceri de peste 32 milioane de lei (+40%) și un profit net de 5,2 milioane de lei, in ușoara creștere fața de anul anterior. Veniturile mai mari au fost obținute, in principal, ca urmare a avansului activitații de proiectare și execuție a sistemelor de distribuție a gazelor naturale, cu o pondere de 80%… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listata la Bursa de Valori București, raporteaza venituri din exploatare la nivel consolidat de 133,2 milioane de lei in primul trimestru din 2023, o creștere cu 113% fața de aceeași perioada a anului trecut, o cifra de afaceri…

- Ford a dezvaluit cum va arata prima mașina electrica produsa in Romania. 500 de milioane de euro investește compania Ford pentru fabricarea vehiculului la Craiova. In tandem cu Dacia Spring, prima la vanzari in Romania, noul Ford electric romanesc va umfla puternic PIB-ul național, afirma economiștii.…

- Dupa o crestere cu 4,3% in 2021, cererea de gaze naturale in Uniunea Europeana a scazut cu 13,2% in 2022, la 13,72 milioane terajouli, arata datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Acesta este al treilea cel mai scazut total inregistrat din 2008, cand s-a inceput colectarea…

- O firma din Craiova va fi beneficiara unui ajutor de stat de la Ministerul Economiei in cadrul unui program ministerial cu scandal in valoare totala de 300 de milioane de euro. Andres Rob Construct SRL face parte din grupul de firme Mitliv, detinut in prezent de sotia omului de afaceri Liviu Cioana…

- ”Am platit exproprierile pentru continuarea lucrarilor la Strapungerea B-dul Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu – Intersectie Calea Vitan Barzesti, etapa a II-a. 10,3 milioane lei vor ajunge astfel in contul de afectatiune speciala, la dispozitia celor 16 proprietari ai imobilelor situate pe strada…

- Șeful MoldovaGaz Vadim Ceban vine cu precizari in legatura cu achizițiile și furnizarea de gaze naturale in luna martie. „Luand in considerație ca prețul gazelor naturale livrate de SAP „Gazprom” și SA „Energocom” sunt practic similare MoldovaGaz pana la finele lunii martie 2023 va procura pentru consumatorii…

- Un cunoscut producator de legume din localitatea Perișor din Dolj cu doctorat in domeniu, Marian Baronescu, spune ca in 7-10 ani vor disparea piețele așa cum le știm acum, pe fondul expansiunii rețelelor moderne de magazine, și vom ajungem sa avem doar piețe de weekend ca in Vest. Totul pornește de…

- Gigantul german de imbracaminte sportiva a inregistrat o pierdere operationala de 724 de milioane de euro (763 de milioane de dolari) si o pierdere neta din operatiunile continue de 482 de milioane de euro in trimestrul patru. Compania va recomanda un dividend de 70 de euro centi pe actiune la adunarea…