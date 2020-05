Stiri pe aceeasi tema

- Sfinții Imparați Constantin și Elena sunt praznuiți in curtea Patriarhiei din București, Cum se desfașoara slujba in aer liber la 12 grade, pe vreme de ploaie, in plina stare de alerta și ce masuri de protecție trebuie sa respectate credincioșii prezenți.

- Sfinții Imparați Constantin și Elena sunt praznuiți pe Colina Bucuriei din București, Cum se desfașoara slujba in aer liber la 12 grade, pe vreme de ploaie, in plina stare de alerta și ce masuri de protecție trebuie sa respectate credincioșii prezenți.

- Credinciosii romano-catolici, evanghelici si reformati celebreaza Inaltarea Domnului, la 40 de zile de la sarbatoarea Invierii. Este sarbatoare de porunca si se celebreaza liturghii in biserici.

- Credinciosii romano-catolici, evanghelici si reformati celebreaza astazi Inaltarea Domnului, la 40 de zile de la marea sarbatoare a Invierii. Astfel, credinciosii isi amintesc de episodul in care Isus s-a inaltat la Cer, in vazul apostolilor, pentru „a ne face partasi de dumnezeirea sa”. Inaltarea este…

- Credinciosii ortodocsi ii serbeaza, joi, 21 mai, pe Sfintii Imparati Constantin si Elena, datorita carora crestinismul a devenit religie permisa, jertfele sangeroase au fost interzise si duminica a fost stabilita zi de odihna in Imperiul Roman. Perioada in care au domnit a ramas cunoscuta in istorie…

- Pe 21 mai, Biserica Ortodoxa ii praznuieste pe Sfintii Imparati Constantin si mama sa Elena, ca protectori ai credintei crestine, slaviti de crestinatate „intocmai cu Apostolii”. Constantin cel Mare s-a nascut in orasul Naissus (Nis, Serbia) in jurul anului 274 si a ramas cunoscut in istorie datorita…

- Rugaciunea scurta catre Sfinții Imparați Constantin și Elena, grabnic ajutatori ai celor aflați la nevoie Sarbatoare mare astazi. Biserica Ortodoxa ii sarbatoreste pe 21 mai pe Sfantul Imparat Constantin cel Mare si pe mama sa, Elena, cunoscuti drept cei care au dat libertate crestinismului. Sfintii…

- Crestinii ortodocsi ii celebreaza maine pe Sfintii Imparati Constantin si Elena, fiind recunoscuti in istorie, in special in cea crestina, ca fiind cei care au ridicat prigoana asupra crestinilor din primii ani de dupa nasterea Mantuitorului, dedicandu-si apoi domnia in spiritul promovarii crestinismului…