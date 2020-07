Stiri pe aceeasi tema

- Veste nu prea buna pentru patronii de terase din Buzau care nu respecta normele de igiena și de distanțare dispuse de autoritațile guvernamentale in perioada starii de alerta. Premierul Ludovic Orban a anunțat marți ca acestea vor putea ramane fara autorizație daca in urma sancțiunilor repetate nu sunt…

- Inceputul lunii iulie nu va aduce noi masuri de relaxare pentru romani, ci sancțiuni drastice. Mai exact, organizatorii de activitați și evenimente care nu respecta regulile impuse de autoritați pentru prevenirea raspandirii coronavirusului risca sa ramana fara autorizație de funcționare.

- Secretarul de stat Raed Arafat spus, vineri, ca pentru a nu ajunge la raspandirea exponențiala a coronavirusului, acum este foarte importanta respectarea regulilor de distanțare, de igiena și purtarea maștii, și nu neaparat intoarcerea la o eventuala stare de urgența.„Nu neaparat starea de urgența…

- Aproximativ 100 de participanti la spectacolul "Ia de Romania", organizat de Centrul Cultural si de Tineret din cadrul Primariei Sector 5, au uitat de masurile de distantare sociala si au incins hore pe fundalul musical asigurat de ansamblul "Doina Gorjului".Romania se confrunta cu o crestere alarmanta…

- Ministrul Sportului, Ionuț Stroe, a prezentat, miercuri, regulile ce vor fi impuse in salile de sport. Astfel, va trebui asigurata o distanța de 10 metri intre participanții la lecțiile de aerobic, șapte metri intre cei ce lucreaza la aparate și patru metri in vestiare. „Sunt foarte multe reguli cu…

- Presedintele Klaus Iohannis a lansat joi atacuri foarte dure la adresa PSD, dupa ce CCR a declarat neconstituționale amenzile date in starea de urgența. „Criza pe care o traversam pune la incercare rezistența, solidaritatea și taria de caracter a societații noastre și a reprezentanților sai politici.…

- In ședința de Guvern de joi, 30 aprilie, au fost aprobate, prin Ordonanta de urgenta masuri suplimentare in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Noile masuri vizeaza beneficiarii concediului si indemnizatiei pentru ingriirea…

- Aplicatiile mobile utilizate de tarile UE pentru a ajuta la prevenirea raspandirii coronavirusului trebuie sa respecte regulile de confidentialitate ale blocului si sa solicite acordul oamenilor pentru utilizarea datelelor cu caracter personal, excluzand datele despre locatie, a aratat joi Comisia…