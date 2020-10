Stiri pe aceeasi tema

- 1.356 de pacienți din spitalele romanești s-au infectat cu infecții asociate actului medical (infecții nosocomiale) in ultimele 7 luni The post 1.356 de pacienți infectați cu nosocomiale in spitalele romanești in ultimele 7 luni. 274 erau internați in spitale COVID, iar 557 in spitale de suport COVID…

- Singura certitudine, in toata aceasta poveste, o reprezinta personalul medical care, cu voie sau mai putin entuziasm, incearca sa limiteze numarul victimelor si sa tina sub control, atat cat se poate, o boala infectioasa care, cel putin pana acum, a fost mult prea putin deslusita. Un personal medical…

- In doar patru luni, au fost depuse aproape 300 de proiecte de finanțare, a caror valoare a depașit de peste trei ori alocarea inițiala. Daca se poate vorbi și de aspecte pozitive legate a actuala pandemie, in capul listei ar trebui menționata o mai buna dotare a spitalelor din Romania, datorata faptului…

- In total, 7.527 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, a informat, marti, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).Citește și: ANALIZA Piedone poate fi CAȘTIGATOR ABSOLUT sau primarul de la S5 luat cu duba la penitenciar in timpul mandatului -Scenariile posibile…

- Romania va primi de la Comisia Europeana, in 3 tranșe, 25.157 de flacoane de Veklury (Remdesivir) pentru tratarea pacienților cu COVID -19 eligibili, in cadrul contractului finanțat și semnat de Comisia Europeana cu compania farmaceutica producatoare, anunța Ministerul Sanatații. Antiviralul Remdesivir…

- Acțiunea a fost demarata inca din luna martie, odata cu decretarea starii de urgența, iar din luna iunie, inițiatorii colaboreaza exclusi cu producatori din Romania. Asociația Totul este Posibil a demarat, in data de 21 mai, campania Fondul de Urgența, una dintre numeroasele inițiative lansate la…

- O tanara din Targoviste duce o lupta crancena cu mastile si dezinfectantii de calitate indoielnica importati din tari precum China si se zbate pentru produsele realizate 100% in Romania. Spitalele din tara primesc, astfel, o gura de oxigen in lupta cu noul coronavirus.

- In spitalele din Romania sunt internați, luni, peste 6.800 de pacienți infectați cu COVID-19, dintre care 353 sunt in stare grava, la Terapie Intensiva, potrivit raportului Grupului de Comunicare...