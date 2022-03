Stiri pe aceeasi tema

- Kamala Harris a fost adesea prima femeie care a ocupat anumite funcții. Uneori, este numita "Obama feminin". Asemeni fostului președinte, Kamala Harris este metisa telegenica, și-a petrecut o parte din copilarie in strainatate, in Canada.

- Aseara, 24 februarie, la ora 22.24, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca un barbat a agresat-o fizic atat pe ea cat și pe fiica ei in varsta de 14 ani. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat apelanta ca fiind o femeie de 39 de ani din Satulung…

- O tanara in varsta de 22 de ani din Michigan, care și-a ucis fiica in varsta de trei ani, susține ca SpongeBob a obligat-o sa faca acest lucru. Justine Johnson, in varsta de 22 de ani, este acuzata ca și-a injunghiat de mai multe ori fiica, pe Sutton Mosser pe 16 septembrie, la doua zile dupa a treia…

- O femeie din Marea Britanie și-a ucis mama, apoi i-a furat identitatea pe rețelele de socializare ca persoanele apropiate sa nu iși faca griji in legatura cu dispariția acesteia. Fiica ei i-a ascuns trupul in dulap și a recurs laa cest gest din cauza unui conflict pe care cele doua l-au avut pentru…

- Oamenii legii au deschis un dosar penal, dupa ce o femeie in varsta de 56 de ani a fost gasita inconștienta intr-o parcare din localitatea Odobești, județul Vrancea. A fost transporta la spital, insa a decedat, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea. Femei gasita inconștienta intr-o parcare…

- Gest infiorator facut de un tata Politistii orasului Mizil s au sesizat din oficiu, in cursul zilei de marti, 28.12.2021, cu privire la faptul ca, o femeie, din comuna Jugureni, ar fi tinuta incuiata intr o camera, de catre tatal sau.S a constituit echipa operativa care, impreuna cu reprezentanti ai…

- Politistii prahoveni au intervenit, marti, la locuinta unui barbat din comuna Jugureni, avand informatii conform carora o femeie este tinuta captiva intr-o camera incuiata cu grilaj metalic. Tatal femeii a motivat faptul ca si-a incuiat fiica, bolnava psihic, intrucat nu isi poate purta singura de grija.…