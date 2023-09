Stiri pe aceeasi tema

- Cand au vazut in fața arenei Metropolitano un copil care avea tricoul lui Real cu numele lui Vinicius pe spate, fanii radicali ai lui Atletico Madrid au insultat-o pe o fetița de 8 ani și au amenințat-o. Scene groaznice de rasism inaintea derby-ului. Sezonul trecut, Vinicius Junior a fost de multe ori…

- O fetita de 8 ani care purta un tricou cu numele lui Vinicius Jr a fost agresata verbal de ultrasi ai formatiei Atletico Madrid, duminica, in timpul derby-ului castigat cu 3-1 in fata echipei Real Madrid, in La Liga, potrivit news.ro.Fetita se afla langa stadionul Civitas Metropolitano si purta un…

- Șeful Baroului Maramureș alaturi de personalitați marcante ale fotbalului din Spania . Florin Andreicut este un impatimit al fotbalului spaniol și nu numai , fiind un apropiat al echipei Real Madrid. Alaturi de Florentino Perez- Real Madrid CF/Președinte și Roberto Carlos da Silva Rocha, Șeful Baroului…

- Girona FC a caștigat cu Mallorca, scor 5-3, și a urcat pe primul loc in La Liga. Gruparea catalana are un start impresionat de sezon, cu 16 puncte in 6 etape jucate. Girona, club inființat in 1930 și revenit in La Liga in 2022, scrie istorie. Pentru prima data de la inființare, echipa catalana a ajuns…

- Jude Bellingham (20) de ani a parasit antrenamentul de vineri al Realului, ultimul dinaintea derby-ului local cu Atletico Madrid. Potrivit publicației AS, mijlocașul englez a acuzat dureri și a parasit baza de antrenament. Nu se știe inca daca problema este una musculara sau are legatura cu vreo boala,…

- Echipa spaniola Valencia a invins sambata, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea Atletico Madrid, in etapa a cincea din La Liga.Valencia a dominat echipa lui Simeone, iar Hugo Duro a reusit o dubla, marcand in minutele 5 si 34. Javier Guerra a stabilit scorul final in minutul 54 si Valencia este pe…

- Cand incepe LaLiga 2023/2024? LaLiga – primul eșalon fotbalistic al Spaniei – se pregatește pentru un nou sezon. Competiția a luat naștere in anul 1929 și se apropie de centenar. Real Madrid, Barcelona sau Atletico Madrid sunt gata de o noua lupta la titlu, in unul din cele mai tari campionate ale Europei.…