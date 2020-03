Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui zvon, epidemia de COVID-19 va „disparea" in luna aprilie, cand temperatura din majoritatea tarilor si regiunilor afectate de coronavirus va creste, insa potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si a unor specialisti, este inca prea curand sa se poata afirma acest lucru cu certitudine,…

- Este vorba de 19 membri ai echipajului si doi pasageri de la bordul Grand Princess, care transporta peste 3.500 de persoane si ar urma sa acosteze in curand intr-un port necomercial, unde se vor face noi teste, iar bolnavii vor fi plasati in carantina, a adaugat Mike Pence in cadrul unei conferinte…

- Epidemia de Covid-19, care a pornit din China si se raspandeste in intreaga lume, poate fi izolata si tinuta sub control, dar este necesar un raspuns concertat din partea guvernelor tuturor statelor, a informat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit Reuters."Facem apel catre…

- Fondul Monetar International a anuntat miercuri ca pune la dispozitia statelor emergente si celor cu venituri scazute 50 de miliarde de dolari prin facilitatea sa de finantare rapida, pe fondul epidemiei de coronavirus (Covid-19), transmite Xinhua, potrivit Agerpres.

- Numarul de cazuri noi de coronavirus semnalate la nivel global in decursul ultimelor 24 de ore l-a depasit cu mult pe cel al cazurilor depistate in China,, a precizat, luni, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS)."In decursul ultimelor 24 de ore, au existat de aproape noua ori mai multe cazuri de Covid-19…

- Lumea nu este "pur și simplu pregatita" sa faca fața unei epidemii cu noul coronavirus, a declarat marți expertul care a condus misiunea comuna OMS/China și care a laudat masurile luate pentru stoparea propagarii epidemiei de catre autoritațile de la Beijing, scrie AFP."Trebuie…

- Epidemia de coronavirus mai face o victima in Iran. Bilantul deceselor cauzate de coronavirus urca la cinci, cel mai mare numar de decese inregistrate intr-o țara din afara Extremului Orient, scrie AFP.Noul coronavirus a fost semnalat pentru prima oara in Iran miercuri, cand autoritațile au anunțat…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat marti numele oficial dat noului coronavirus care a provocat o epidemie in orasul Wuhan din China. Noul coronavirus va fi numit „COVID-19” (Corona Virus Desease – anul 2019). OMS a activat Echipa ONU pentru managementul crizei si a organizat o reuniune…