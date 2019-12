Stiri pe aceeasi tema

- Comenzile industriale germane au scazut, in octombrie, in mod neașteptat, pe masura ce cererea interna și din afara zonei euro s-a depreciat, ceea ce sugereaza o continuare a slabirii producției in cea mai mare economie din Europa in ultimul trimestru al anului, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Comenzile…

- Subventionarea pretului platit de toata populatia Romaniei la energie si gaze trebuie sa inceteze si sa continue sa primeasca ajutoare doar cei care au cu adevarat nevoie, a declarat, miercuri, ministrul Economiei Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la preluarea mandatului, informeaza …

- Primaria municipiului Constanta a publicat proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi in municipiul Constanta inca din luna iulie a acestui an.Pe 04 noiembrie 2019 ora 11:00 in sala Remus Opreanu va avea si o dezbatere…

- Economia vranceana este aproape de pragul de 17 mii agenți economici activi in acest an, arata ultima situație realizata la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Raportul ONRC arata, pentru luna septembrie, ca in județul Vrancea sunt inregistrați 16937 profesioniști activi din care 6301…

- Taxa clawback, platita de producatorii de medicamente, a crescut la 25,21% in trimestrul al doilea din 2019, de la 24,63% in primul trimestru din acest an, potrivit datelor transmise pentru Economica de Adrian Grecu, presedintele Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice din Romania. CNAS a…

- Deputatul PMP de Bucuresti Sebastian Moise trage un semnal de alarma cu privire la aparitia primelor semne ale unei posibile crize economice care ar putea sa loveasca Romania in 2020. „Economia nu se simte bine. Numarul firmelor radiate a crescut masiv, cu 46% in primele opt luni ale anului, iar…

- Cresterea salariilor in Marea Britanie a ramas solida, peste asteptari, in perioada mai - iulie 2019, in timp ce rata somajului s-a situat la cel mai redus nivel din 1975, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS), transmit BBC si Reuters, potrivit Agerpres.Castigurile…

- Alesii locali municipali constanteni au adoptat ieri proiectul de hotarare pentru aprobarea studiului privind "Stabilirea modalitatii optime de gestiune a serviciului public de alimentare in sistem centralizat cu energie termica a municipiului Constanta" si proiectul de hotarare privind achizitia serviciilor…