Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea parcului de distractii Disneyland a suspendat temporar vanzarea biletelor pentru accesul zilnic in celebra locatie din California. Si asta pentru ca s-a atins capacitatea maxima pe fondul sezonului aglomerat din timpul sarbatorilor de iarna, scrie...

- Disneyland a suspendat temporar vanzarea biletelor pentru acces zilnic, vineri, dupa ce parcul de distractii din Anaheim, California, a atins capacitatea maxima pe fondul sezonului aglomerat din timpul sarbatorilor de iarna, relateaza agentia DPA, potrivit Agerpres.Autointitulat „Cel mai fericit…

- Disneyland a suspendat temporar vanzarea biletelor pentru acces zilnic, vineri, dupa ce parcul de distractii din Anaheim, California, a atins capacitatea maxima pe fondul sezonului aglomerat din timpul sarbatorilor de iarna, relateaza agentia DPA. Autointitulat "Cel mai fericit loc de pe Pamant", Disneyland…

- La sfarsitul lunii noiembrie, Uzina Vehicule Dacia de la Mioveni a sarbatorit iesirea din linia de Montaj a modelului Duster cu nr. 500 000 (4x4, Prestige, 1.3 TCE 150 CP, rouge fusion). Este vorba de a doua generatie a unui model deja legendar pentru Romania si Groupe Renault, lansat in urma cu 2…

- Tendința de depreciere a monedei naționale fața de euro va continua pe termen scurt și mediu, considera analiștii chestionați de MEDIAFAX, in condițiile in care cursul de schimb al monedei naționale a atins luni un nou minim istoric in raport cu euro, de 4,7729 lei.Joi, 14 noiembrie, cursul…

- Centrala Hidroelectrica (CHE) Sasciori, judetul Alba, va fi modernizata pentru a putea functiona la parametrii pentru care a fost proiectata. De la punerea in functiune, in 1987 si pana in prezent centrala nu a realizat puterea instalata de 42 MW, maximul atins fiind de 39 MW.

- Actiunile companiei De La Rue, cel mai mare producator de bancnote din lume, au atins miercuri cel mai scazut nivel din ultimele doua decenii, dupa ce compania britanica si-a revizuit estimarile de profit pentru a doua oara in decursul ultimelor cinci luni, transmite agerpres.ro.

- Bilete Romania-Suedia. Tricolorii au nevoie de toata susținerea publicului in penultimul joc din drumul spre Campionatul European de anul viitor, turneu final gazduit in 12 orașe europene, intre care și Bucureștiul. Impreuna putem obține victoria care ne apropie de EURO! Biletele pentru jocul…