- Compania Walt Disney World din Orlando (Florida) a anuntat marti ca va incepe testarea tehnologiei de recunoastere faciala la intrarea vizitatorilor in parcul tematic Animal Kingdom, intr-o prima serie de teste care vor avea loc pana la 23 aprilie, relateaza EFE, informeaza Agerpres. Aceste…

- De la moartea tatalui sau, avand in vedere și condițiile ce i s-au impus odata cu cererea cetațeniei in Statele Unite, Ionuț nu a putut fi prezent la pomenirile anterioare, dar s-a ocupat de acestea cu sfințenie. Intreținand cultul și numele celui ce i-a fost parinte, Ionuț s-a ocupat anual de o sumedenie…

- Fostul presedinte Donald Trump nu a exclus posibilitatea de a candida in 2024 in prima sa aparitie publica de cand a parasit Casa Alba, un discurs pronuntat in cadrul Conferintei actiunii politice conservatoare (CPAC) care a avut loc duminica in Orlando, Florida, informeaza Reuters si dpa. …

- Primaria Moscovei prevede sa cheltuiasca peste 10 milioane de euro pentru a cumpara noi camere de recunoastere faciala, o tehnologie deja extrem de prezenta in capitala rusa si denuntata pentru posibilele sale utilizari in scopuri politice, relateaza joi AFP.

- Societatea americana Clearview AI, care a creat o tehnologie controversata de recunoastere faciala, a realizat in Canada o ”supraveghere in masa” ilegala, potrivit unui raport de ancheta publicat de catre Comisariatul canadian insarcinat cu protectia vieti private, relateaza AFP. ”Aceasta ancheta (...)…