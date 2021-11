Disney va cheltui 33 de miliarde de dolari pentru conţinut în anul fiscal 2022 In raportul anual depus miercuri, au fost dezvaluite detalii legat de anul anterior si previziunile pentru anul urmator. Suma de 33 de miliarde de dolari reprezinta o crestere cu aproximativ 8 miliarde de dolari fata de cheltuielile companiei din anul fiscal 2021. Suplimentarea este motivata de intentia Disney de a extinde influenta in streaming, prin platforme ca Disney Plus, Hulu si ESPN Plus, in loc de partea liniara a companiei in ceea ce priveste televiziunea si filmul. Totalul va cuprinde drepturi pentru difuzarea de evenimente sportive si continut divers pentru ESPN, ESPN Plus si alte platforme.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

