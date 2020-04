Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea europeana si in India din ultima luna a ajutat noul serviciu de streaming al Disney sa atinga pragul de 50 milioane de abonati.Disney+ anunta ca are acum 50 milioane de abonati, dupa ce a fost lansat in India in urma cu mai putin de o saptamana si partial in Europa acum ceva mai bine…

- Statele Unite au depasit sambata pragul de 300.000 de cazuri inregistrate de COVID-19, potrivit bilantului prezentat de Universitatea americana Johns Hopkins, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Pandemia a facut cel putin 8.162 de morti in intreaga tara, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins,…

- Primarul municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, anunta ca spectacolele transmise online de catre teatrele din subordinea Primariei Capitalei au avut un succes deosebit in ultimele saptamani, fiind vizionate de in jur de 4 milioane de oameni atat din tara, cat si din intreaga lume."Spectacolele…

- Numarul deceselor din cauza coronavirusului a depasit joi, la nivel global, pragul de 50.000, in timp ce pandemia face ravagii in Statele Unite si in Europa, potrivit bilantului realizat de Johns Hopkins University. Numarul cazurilor de COVID-19 provocate de noul coronavirus se apropie de 1 milion cu…

- Revolut, fintech-ul cu o crestere accelerata si peste 10 milioane de utilizatori in Europa, lanseaza astazi aplicatia financiara si cardul de debit in Statele Unite ale Americii. Revolut are deja zeci de mii de clienti americani, dupa ce a anuntat lansarea inca de anul trecut. Revolut s-a…

- Este stare de urgenta in China si Hong Kong, alerta maxima in Malaiezia, Coreea de Sud si Japonia, 3 cazuri in Europa – Franta a raportat recent imbolnaviri, iar in Statele Unite si in Canada s-au inregistrat 5, respectiv 1 caz de imbolnaviri cu coronavirus 2019nCov.

- In cursul anului 2019, grupul media a castigat, net, peste un milion de abonati numai online, un record pentru The New York Times care a lansat oferta sa digitala cu plata in 2011. Ziarul numara de acum 3,4 milioane de abonati doar pentru continutul online, aproape 900.000 de abonati pentru…

