- Asociația Profesorilor de Religie „Sf. Parascheva” Bacau și Școala Gimnaziala „Spiru Haret” au organizat chiar de Ziua Educației un eveniment ce ar fi trebuit sa se desfașoare anul trecut, sarbatorirea a 150 de ani de la inființarea școlii și 170 de ani de la nașterea lui Spiru Haret. Activitatea a…

- In aceste zile se desfașoara, la Liceul Teoretic „Henri Coanda” din Bacau, Proiectul „Ziua europeana a limbilor” care cuprinde manifestari culturale pentru promovarea interculturalitatii. Proiectul a plecat de la premisa ca atat pentru profesori, cat și pentru parinții elevilor din acest liceu, copiii…

- Au inceput lucrarile corespunzatoare in cadrul acestui proiect cu un buget total (proiectare + execuție) de circa 1,35 milioane lei – iluminatul public va fi complet schimbat pe strazile: Albotești, DJ 117, Stadionului, Muntelui, Victoriei, Marului, Albinelor, Micleasca, Lalelelor, Atelierelor, Schelei,…

- Spectacolul „America de-Acasa” a fost selectat pentru a face parte din programul celei de-a VI-a ediții a unui eveniment cultural cu puternice vibrații de excelența in artele spectacolului, ce aduce pe aceeași scena cele mai galonate instituții de teatru din intregul areal romanesc – Reuniunea Teatrelor…

- Situația de la Adapostul de Caini al Primariei Bacau devine, pe zi ce trece, tot mai interesanta, in condițiile in care este evidenta lupta care se da pentru ca anumite ONG-uri sa preia controlul acestuia. Ultima veste a fost data de șeful Adapostului, Dinu Pancescu, aflat in concediu medical, dupa…

- Am mai zis-o: la noi, politica este facuta dupa ureche. Inclusiv guvernarea țarii. Primeaza interesul de gașca, mai puțin (spre deloc) nevoile celor care i-au trimis pe politicieni in funcții generos platite. Nu le pasa ca romanii care chiar nu au bani de niciunele sau care așteapta, ca sclavii, sa…

- Lucrarile la porțiunea de drum din zona serpentinelor de la Magura, de pe DN 11 (E 574), care face legatura intre Bacau și Onești, vor incepe de azi. Anunțul a fost facut de reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii…

- La sediul Primariei orașului Targu-Ocna a avut loc joi, 2 septembrie, semnarea emiterii ordinului de incepere a lucrarilor la un proiect ce vizeaza valorificarea turistica și modernizarea infrastructurii orașului-stațiune Targu Ocna, alaturi de finanțatorul Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est…