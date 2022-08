„Disecția” unei veste antiglonț rusești Militarii ucraineni au facut „disecția” unor veste antiglonț rusești capturate odata cu un vehicul blindat pe front. Iin interiorul vestelor antiglonț care ar trebui sa-i protejeze pe soldații ruși, ucrainenii au gasit bucați de metal pe jumatate ruginite. Ucrainenii au și testat vestele. In momentul in care au tras cu armele semi-automate, gloanțele trec direct […] The post „Disecția” unei veste antiglonț rusești appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

