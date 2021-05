Discuţiile pe tema bugetului Capitalei vor continua diseară Discutiile pe tema bugetului Capitalei vor continua diseara Discutiile pe tema bugetului Capitalei vor continua diseara, a anuntat pe Facebook primarul general, Nicusor Dan. Sedinta de aseara pe care acesta a avut-o online cu reprezentantii USR-PLUS, PNL si PMP din Bucuresti nu a dus la niciun rezultat. Nicusor Dan scrie ca a fost un dialog echilibrat, în care s-au cautat cai de a rezolva lucrurile în interesul bucurestenilor. În urmatoarele 24 de ore, în cadrul organizatiei USR-PLUS, se va face o noua analiza, pentru a se contura o solutie, mai spune… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Nicușor Dan, a transmis, miercuri seara, dupa discuțiile cu USR PLUS, PNL și PMP, ca discuțiile despre bugetul Capitalei vor continua și joi, astfel incat sa fie gasita o soluție. Viceprimarul Horia Tomescu a anunțat un nou proiect de buget pentru București. Nicușor Dan a…

- Horia Tomescu, viceprimarul USR PLUS al Capitalei, a anunțat pe pagina sa de Facebook, ca o noua versiune a bugetului va fi transmisa consilierilor generali joi, impreuna cu fundamentarea...

- Primarul general al Capitalei va avea miercuri, de la ora 19:00, o discuție online cu liderii Coaliției din București. Intalnirea a fost anunțat de primar pe pagina sa de Facebook și la ea vor participa, potrivit unor surse politice, și liderii PLUS cu care Nicușor Dan se afla in conflict, Vlad Voiculescu…

- Primarul general, Nicusor Dan, anunta ca va avea, miercuri, de la ora 19.00, o noua intalnire cu liderii din Bucuresti ai coalitiei de guvernare pentru a discuta despre situatia adoptarii bugetului. ”Am incredere ca interesele bucurestenilor si ratiunea vor avea intaietate”, a transmis primarul general.…

- ”Am agreat pentru astazi la ora 19.00 un nou dialog cu liderii Coalitiei din Bucuresti, pentru finalizarea, cat mai urgent, a votului pe buget. Am incredere ca interesele bucurestenilor si ratiunea vor avea intaietate. Vom discuta strict de buget”, a scris, miercuri, pe Facebook, primarul general.…

- Adrian Muraru, secretar general adjunct PNL București, il ataca pe Alin Stoica, propunerea USR-PLUS pentru funcția de prefect al Capitalei. Liberalul publica pe Facebook un mesaj al lui Stoica din 4 decembrie 2020, cand viitorul prefect il ataca pe Nicușor Dan pentru ca primarul general isi declarase…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, explica intr-un mesaj pe Facebook care este efectul deciziei Consiliului General de a suspenda Planurile Urbanistice din cinci sectoare ale Capitalei. Edilul susține ca proiectele de construcții aflate in derulare vor continua, inclusiv pentru ridicarea blocurilor…

- Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, anunța intr-un mesaj pe Facebook ca nu Primaria sisteaza pentru acest an orice finanțare pentru noi statui in București. De asemenea, edilul anunța ca a cerut Corpului de Control sa verifice fraude privind monumentele realizate in anii trecuți.