Discutii pentru introducerea unui tren direct între Iași și Odesa In ultimele saptamani s-a vorbit in Republica Moldova despre introducerea unui tren direct intre Iași și Odesa. Pentru ca cineva din Romania sa ajunga cu trenul la Odesa este nevoie sa ajunga mai intai la Chișinau, iar aici intervine prima greutate, fiindca Trenul Prietenia face 13 ore pe 590 km, viteza medie fiind 45 km/h. Cu autobuzul sau microbuzul drumul dureaza 8 ore și jumatate – 9 ore. Drumul cu trenul dureaza aproape 7 ore de la București la Iași, insa de la Iași la Chișinau, deși sunt 130 km, calatoria cu trenul dureaza aproape 6 ore. Motivul este ecartamentul diferit și trebuie schimbate… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre cel de la Craiova, care a intrat in competiție cu targurile organizate in orașe celebre, precum Praga, Budapesta, Viena, Madeira, Koln, Basel, Moscova.Targul de Craciun din Craiova și-a deschis porțile pe 26 noiembrie, cand peste un milion de beculețe s-au aprins in zona centrala –…

- In timp ce Rusia iși desfașoara trupele in sudul țarii, la granița cu Ucraina, pentru exercițiile militare de iarna, la Kiev, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus in Parlament ca nu se teme sa poarta discuții directe cu Vladimir Putin. „Nu putem opri razboiul fara negocieri directe cu Rusia”,…

- Cu circa 18% dintre oameni vaccinați, Ucraina trece și ea printr-un moment cumplit, cu un numar de morți intre 700 și 800 pe zi, la o populație mai mult decit dubla decit Romania: 44 de milioane de oameni. Cand privești harta Ucrainei COVID, majoritatea celor 24 regiuni, oblasturi cum le numesc ei, …

- Politologul rus de la Kremlin, Marat Bashirov, considera ca acordul semnat de Moldova, cel privind aprovizionarea cu gaze, o „victorie pentru Gazprom”. „Autoritațile moldovenești au cazut sub Gazprom. Un contract de câțiva ani. Exista concesii din partea noastra,…

- Campania de "minciuni provocatoare" a Ucrainei referitoare la achizitiile de energie ale Ungariei a esuat "rusinos", Uniunea Europeana afirmand clar ca acordul pe termen lung incheiat de Budapesta cu Rusia este perfect legal, a declarat luni ministrul ungar de externe

- Proiectul a fost derulat în perioada iunie 2018 - septembrie 2021, de Primaria Municipiului Cluj-Napoca și Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj, în cadrul unui consorțiu internațional de orașe, condus de Ljubljana. …

- Ungaria a acuzat luni Ucraina de amestec in afacerile sale interne dupa ce Kievul a criticat semnarea de catre autoritatile de la Budapesta a unui nou acord pe o durata de 15 ani de aprovizionare cu gaze naturale rusesti cu gigantul energetic Gazprom, relateaza Reuters. Acordul incheiat de…

- Moldovenii care ponesc la drum, in aceste zile, in Ucraina, pot avea o vacanța plina de peripeții, mai ales daca nu au un pașaport de vaccinare. O tinara din R. Moldova, revenita nu demult din țara vecina, povestește despre dificultațile pe care le poate intilni o persoana nevaccinata impotriva COVID-19.…