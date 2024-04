Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, se intalnește, la București, cu președintele Congresului Mondial al Ucrainenilor, Paul Grod. Intalnirea va avea loc la Palatul Victoria, in ziua de 15 aprilie 2024, de la ora 11, a anunțat Guvernul Romaniei. Potrivit Guvernului Romaniei, va fi vorba de o “intrevedere…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, se va intalni, la Palatul Victoria, cu premierul Ungariei, Viktor Orban. Intalnirea va incepe la ora 17.15 și a fost anunțata de Guvernul Romaniei cu doar cateva ore mai inainte. Anterior anunțului transmis de Guvernul Romaniei, se știa doar ca Viktor Orban vine in…

- Premierul Marcel Ciolacu se intalnește, in ziua de 20 martie 2024, cu reprezentanții Consiliului de Afaceri Americano – Roman (AMRO). Intalnirea de la Palatul Victoria incepe la ora 10, a anunțat Guvernul Romaniei. The American-Romanian Business Council (AMRO) este o organizație cu sediul la Washington…

- Premierul Marcel Ciolacu se intalnește, in ziua de 14 martie 2024, “cu echipa de experți și avocați” care a reprezentat Romania in procesul Roșia Montana, reușind sa caștige acest proces. Intalnirea cu echipa juridica se desfașoara la Palatul Victoria la ora 10, a anunțat Guvernul Romaniei. Ulterior,…

- Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu, a declarat, marți, la Digi24, ca a fost martorul unei discuții in urma cu „vreo 3 ani” intre Marcel Ciolacu și Mircea Geoana, care a avut loc in biroul șefului PSD, insa nu cunoaște vreo propunere concreta in ceea ce privește cooptarea secretarului…

- Premierul Marcel Ciolacu se intalnește, luni dimineața, cu liderii Confederației Patronale Concordia. Intalnirea se desfașoara de la ora 10 la Palatul Victoria, a anunțat Guvernul Romaniei. Confederația Concordia il are ca președinte pe omul de afaceri Dan Șucu (Mobexpert) iar prim-vicepreședinte este…

- Premierul Marcel Ciolacu are programata, in ziua de luni, 5 februarie 2024, o intalnire de “Consultari cu reprezentanții Federațiilor Sanitas și Solidaritatea Sanitara”. Intalnirea se desfașoara la Palatul Victoria, incepand cu ora 15, a anunțat Guvernul Romaniei. Discuția cu liderii acestor doua organizații…

- Premierul Marcel Ciolacu are programata o noua intalnire de “Consultari cu reprezentanții Federației Sanitas”, in ziua de 25 ianuarie 2024. Intalnirea din 25 ianuarie se va desfașura la Palatul Victoria de la ora 12,30, a anunțat Guvernul Romaniei. Cu cateva ore mai inainte, in seara de 24 ianuarie,…